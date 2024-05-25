نباتات تطرد الناموس والهاموش.. ازرعها في المنزل وتخلص من الإزعاج

تسبب الحشرات مشكلة مزعجة لنا، خاصةً خلال فصل الصيف، الذي تكثر فيه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونظل نبحث عن طرق آمنة لتجنب تواجدها في المنزل ولدغاتها المؤلمة، ولكن هناك بعض النباتات تكون طاردة للناموس والهاموش والبعوض، وفقا لما كشفت عنه العديد من الدراسات، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفقا لما ذكره موقع «Daily Express».

نباتات تساعد على طرد الحشرات

النباتات والزهور لا تساعد في تنظف الهواء فحسب، بل يمكنها طرد الحشرات والبعوض من المنزل، لأن لها رائحة قوية، وبها مركب كيميائي لا يمكن أن يشمه إلا الحشرات.

- النعناع عادة ما يتم زرعه على الشباك أو المطبخ، وله استخدامات عدة، في المشروبات والأطعمة لرائحته النفاذة وطعمه الشهي، لكنه قادر أيضًا على طرد النمل، وإبعاد الحشرات مثل الناموس والهاموش عن المنزل، بسبب رائحته القوية، فيمكنك زراعته في المنزل، أو حتى تجفيفه ورشه في الأماكن التي يوجد بها نمل وعند الشقوق، لأن رائحته القوية تصد أي حشرات غير مرغوب فيها.

الريحان واللافندر

- الريحان له رائحة قوية جدًا لدرجة أنها تخيف الناموس والبعوض، وذلك بسبب وجود 4 مركبات طاردة للحشرات، ويمنك زرعه أو وضعه على الشبابيك لمنع دخول أي حشرات للمنزل، أو تتسبب في اللدغ، ويجب الحرص على سقيها بالماء عند الجذور وليست الأوراق لتنتج رائحة قوية.

- زراعة اللافندر على شباك أو بلكونة تزوره الشمس باستمرار يساعد على طرد الحشرات اللادغة، لأنه يحتوي على مركب «لينالول»، وهو مبيد حشري جيد لذبابة الفاكهة والناموس والصراصير.