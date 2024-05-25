«بحوث تكنولوجيا الأغذية» يكشف عن مادة بديلة للسكر.. آمنة على المرضى

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن المادة البروتينية التي تسمى البرازين، تستخلص من فاكهة موجودة في إفريقيا مثل الكاميرون وجمهورية الجابون، موضحة أن هذه المادة تم اكتشفها منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولكن الآن بدء التفكير في استخدمها كبديل للسكر.

مميزات مادة البرازين

وأضافت «شعير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي هدير أبو زيد، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه المادة تتميز بأنها سريعة الذوبان في المياه ومذاقها يشبه السكر بشكل كبير، إضافة إلى أن سعراتها الحرارية منخفضة وأمنة جداً على مرضى السكر.

إدارة الغذاء الأمريكية تعتمد مادة البرازين كبديل للسكر

وأشارت إلى أن مادة البرازين أخذت موافقة من إدارة الغذاء والدواجن الأمريكية في شهر مارس الماضي كبديل للسكر في الأسواق الأمريكية، إضافة إلى وجود تقرير في شهر أبريل الماضي يؤكد على أن هذه المادة لها مستقبل واعد كبديل للسكر.