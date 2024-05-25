أسعار الأسماك بسوق المنيب اليوم السبت.. انخفاض في سعر البوري

شهدت أسعار السمك البوري كبير وصغير الحجم، انخفاضا اليوم السبت الموافق 25- 5- 2024، بسوق المنيب بالجيزة، فيما شهدت أسعار الأسماك الأخرى حالة من الاستقرار.

وجاءت أسعار السمك البلطي اليوم بسوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بين 30 إلى 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الفلية البلطي بين 50 إلى 250 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي 1 بين 31 إلى 67 جنيهًا.

- سعر كيلو البلطي 2 بين 58 إلى 60 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

وجاءت أسعار السمك البوري بسوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 100 إلى 140 جنيهًا.

- تراوح سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر البربون صغير الحجم، بين 70 و100 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة

- يتراوح سعر المرجان المجمد بين 30 جنيها إلى 50 جنيهًا.

- يتراوح سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-يتراوح سعر المكرونة المجمدة بلغ الكليو منها 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر الماكريل المجمد بين 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار أنواع الأسماك البياض والقراميط

وجاءت أسعار الأسماك بالأنواع المختلفة بسوق المنيب كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 2 خليجي بين 40 إلى 80 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو القراميط – شيلان بين 30 إلى 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 50 إلى 350 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 1 بلدي بين 90 إلى 130 جنيهًا.

00 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية للمستهلك بـ سوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو السبيط بين 200 إلى 400 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك موسى بين 200 إلى 400 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الجمبري بين 100 إلى 460 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو السردين بين 50 إلى 100 جنيهًا.