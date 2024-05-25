أسعار الأسماك بسوق المنيب اليوم السبت.. انخفاض في سعر البوري
كتب:
سلامة عامر
10:05 ص | السبت 25 مايو 2024
أسعار الأسماك- أرشيفية
شهدت أسعار السمك البوري كبير وصغير الحجم، انخفاضا اليوم السبت الموافق 25- 5- 2024، بسوق المنيب بالجيزة، فيما شهدت أسعار الأسماك الأخرى حالة من الاستقرار.
وجاءت أسعار السمك البلطي اليوم بسوق المنيب بالجيزة كالتالي:
- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بين 30 إلى 70 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو الفلية البلطي بين 50 إلى 250 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي 1 بين 31 إلى 67 جنيهًا.
- سعر كيلو البلطي 2 بين 58 إلى 60 جنيهًا.
أسعار السمك البوري
وجاءت أسعار السمك البوري بسوق المنيب بالجيزة كالتالي:
- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 100 إلى 140 جنيهًا.
- تراوح سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر البربون صغير الحجم، بين 70 و100 جنيه.
أسعار الأسماك المجمدة
- يتراوح سعر المرجان المجمد بين 30 جنيها إلى 50 جنيهًا.
- يتراوح سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
-يتراوح سعر المكرونة المجمدة بلغ الكليو منها 30 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.
- تراوح سعر الماكريل المجمد بين 100 إلى 140 جنيهًا.
أسعار أنواع الأسماك البياض والقراميط
وجاءت أسعار الأسماك بالأنواع المختلفة بسوق المنيب كالتالي:
- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 2 خليجي بين 40 إلى 80 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو القراميط – شيلان بين 30 إلى 70 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 50 إلى 350 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 100 إلى 160 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 1 بلدي بين 90 إلى 130 جنيهًا.
00 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية للمستهلك بـ سوق المنيب بالجيزة كالتالي:
- يتراوح سعر كيلو السبيط بين 200 إلى 400 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو سمك موسى بين 200 إلى 400 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو الجمبري بين 100 إلى 460 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو السردين بين 50 إلى 100 جنيهًا.