أسعار الأسماك بسوق المنيب في الجيزة اليوم

تباينت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10 مايو بسوق المنيب في محافظة الجيزة خاصة البوري والبلطي متأثرة بالمبادرات التي أطلقتها عدد من المحافظات لمواجهة تلاعب وجشع التجار في أسعار الأسماك

أسعار السمك في سوق المنيب

وجاءت أسعار جميع أنواع الأسماك بسوق المنيب في الجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر السمك البلطي نمرة 1، ما بين 56 و62 جنيها.

- يتراوح سعر سمك البلطي نمرة 2، ما بين 51 و55 جنيها.

- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني، ما بين 30 و70 جنيها.

- يتراوح سعر سمك الفيليه البلطي، ما بين 50 و250 جنيها.

اسعار السمك البوري والمكرونة

- سعر سمك المكرونة السويسي، يتراوح ما بين 80 و120 جنيها.

- سعر السمك البوري الممتاز، يتراوح ما بين 95 و150 جنيها.

- سعر السردين المجمد، يتراوح ما بين 45 و85 جنيها.

- سعر سمك الدنيس، يتراوح ما بين 90 و240 جنيها.

- سعر سمك قشر بياض، يتراوح ما بين 100 لـ 150 جنيها.

- سعر سمك بياض أملس، يتراوح ما بين 90 لـ 130 جنيها.

- سعر سمك الماكريل مجمد، يتراوح ما بين 80 و115 جنيها.

- سعر سمك البرانيس الإسكندراني، يتراوح ما بين 75 و115 جنيها.

سعر القراميط اليوم بسوق المنيب

- سعر سمك الوقار، يتراوح ما بين 80 و160 جنيها.

- سعر سمك موسى، يتراوح ما بين 190 و410 جنيهات.

- سعر سمك موسى، يتراوح ما بين 180 و280 جنيها.

- سعر القراميط، يتراوح ما بين 30 و70 جنيها

أسعار الجمبري بسوق المنيب

- سعر الجمبري نمرة 1، يتراوح ما بين 450 و530 جنيها.

- سعر الجمبري المجمد، يتراوح ما بين 175 و425 جنيها.

- سعر السبيط والكاليماري، يتراوح ما بين 190 و410 جنيها.

- سعر الكابوريا، يتراوح ما بين 40 و200 جنيها.