محافظة الجيزة: عودة ضخ المياه لمنطقة اللبيني بعد إصلاح كسر ماسورة

أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط مياه قطر 200 مللي بجوار نفق اللبيني وإعادة الشيء لأصله، وضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة في اللبيني بالهرم.

ونشرت المحافظة، فيديو لأعمال الإصلاح عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» بعنوان: «إصلاح كسر خط مياه قطر 200 مللي بجوار نفق اللبيني، وتشغيل المياه بعد قطعها لساعات».

تحسين ضغوط المياه

وفي سياق متصل، أكّدت المحافظة أنه بالنسبة لمنطقة هضبة الأهرام، سيكون قطع المياه مستمرًا حتى غدًا السبت، في تمام الرابعة صباحًا.

وكلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتركيب طلمبة مياه جديدة، برافع هضبة الأهرام لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام.

كما شدد اللواء أحمد راشد، على الالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مشددًا على المتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة.