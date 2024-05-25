مفاجأة بشأن طقس الثلاثاء المقبل.. ظاهرة جوية تسيطر على أغلب الأنحاء

تفاوت في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الآونة الأخيرة بين ارتفاع وانخفاض، نتيجة لعدد من التغيرات الجوية، ليشهد طقس يوم الثلاثاء عودة الأجواء الشتوية مجددًا، إذ تنخفض درجة الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

عودة الأجواء الشتوية بداية من يوم الثلاثاء

ويشهد طقس الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويرجع سبب ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في الشعور بالبرودة، نتيجة وجود كتل هوائية منخفضة آتية من أوروبا، وذلك بحسب ما أشارت إليه منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن».

ظاهرة جوية تسيطر على أغلب الأنحاء

تسيطر ظاهرة نشاط الرياح على أغلب الأنحاء في فترات متقطعة، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 28 مايو، لنشهد نشاطًا ملحوظا لها، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض النصائح للتعامل مع تلك الظاهرة الجوية والتغلب على الطقس السيئ كما يلي: