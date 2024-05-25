مفرد المُنَى.. أسئلة محيرة بامتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية

انطلقت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وفندقي وتجاري» في كل الأنظمة «الثلاث سنوات، الخمس سنوات، الإعداد المهني، التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية»، وتضمنت الورقة الامتحانة أسئلة محيرة لطلاب الدبلومات الفنية.

امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية تضمن بعض الأسئلة المحيرة للطلاب

واشتمل امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية، الذي يؤديه الطلاب اليوم، سؤالا عن مفرد كلمة المُنَى في نص المساء لمطران خليل مطران «إني أَقَمْتُ علي التِّعِلَّةِ بالمُنَى في غُرْبَةٍ - قالوا - تكونُ دوائِي» وكانت الاختيارات هي «المنية، الأمنية، المُنْية، المانية»

سؤال في نص «عصفور الجنة» لطلاب الدبلومات الفنية

كما تضمن امتحان اللغة العربية سؤالا عن مضاد فينان في نص «عصفور الجنة» لعبد الرحمن شكري «ألا يا طائرَ الفِردوسِ قَلْبي لك بستانُ ففيه الزهـرُ والماءُ وفيه الغصــن فينانُ» وجاءت الاختيارات «قصير، ضعيف، صغير، منخفض».