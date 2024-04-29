من هي زوجة مصطفى شعبان؟.. الجندي المجهول في حياة عمرو دياب

بعد 53 عامًا من العزوبية، احتفل الفنان مصطفى شعبان، بزواجه من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، لتزداد تطلعات محبي «المعلم» لمعرفة معلومات عن زوجته، خاصةً أنها تمتلك بوصلة أعمال الهضبة حتى وقت قريب.

زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر

احتفل مصطفى شعبان بزواجه من هدى الناظر، منذ شهرين، في حفل عائلي محدود الحضور، بسبب الحالة الصحية لوالد العروس، ويقضي الزوجان الإجازة خارج مصر، لكن لم يعلن أي منهما تفاصيل الزواج.

الخطوة المفاجئة لجمهور شعبان، جاءت بعد حديثه عن الزواج، في آخر لقاء له، بإحدى البرامج التليفزيونية، إذ قال: «أنا عازب عشان نصيب ولسه مجاش، السينجل لها جوانب إيجابية وجوانب ناقصة، وأنا خطبت مرة زمان في 2006، لكن متفهمناش وكنا صغيرين، وبيحصل لي شائعات كتير ومبقتش تشغلني أبدًا».

وقدم كثير جمهور متابعي العروسين، التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن مشاعر الحب والفرحة: «ما شاء الله ربنا يبارك لهم»، «زواج سعيد بعد عزوبية»، «المعلم اتجوز».

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معلومات عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

نقدم لكم معلومات عن زوجة الفنان مصطفى شعبان، بحسب الموقع الرسمي لها على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:

ولدت في القاهرة 1982.

تبلغ من العمر 42 عامًا.

تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006.

بدأت مسيرتها الفنية بعد انتهاء الجامعة.

دخلت مجال الإعلانات وتعمل لدى شركة إنتاج إعلامي.

عملت بعد ذلك في مجال إدارة الأعمال الفنية.

عملت مديرة أعمال الفنان عمرو دياب من 2007 إلى 2018، ولقبت بالجندي المجهول في حياته.

آخر صورة شاركتها على «فيسبوك» في شهر مارس.

يتابعها 50 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.