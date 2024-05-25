«التعليم»: فتح باب التقديم لوظائف المعلمين والإداريين بمدارس «ابدأ»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف شاغرة للمعلمين والإداريين بمدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية والتكنولوجيا التطبيقية، حيث بدأ التقديم من 20 مايو حتى 10 يونيو المقبل إلكترونيا عبر هذا الرابط http://tawzef.emis.gov.eg.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه انطلاقًا من الدور الرائد الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» من العمل على تنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة بقطاع الصناعة، تم البدء في تطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني القائمة بمحافظات مصر المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضًا فتح الباب لهم للالتحاق بسوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقا للمعايير الدولية ولخدمة القطاع الصناعي في مصر.

وأعلنت مبادرة أبدا بعض مميزات العمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية: العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي العالمي ومتطلبات الأمن والسلامة وتطبق معايير الجودة العالمية والحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء وتوفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي الجميع المدربين، وتوفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي والتمثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض.

وحددت شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية:

- يتم فتح باب التقدم من 20 مايو 2024 حتى 10 يونيو 2024.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2024.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.