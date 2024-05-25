هل انخفاض الذكاء عن حد معين يستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

وقعت وزارة الصحة والسكان الكشف الطبي على 31 ألفا و630 مواطنا من ذوي الهمم من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمواصلة دورها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحددت وزارة الصحة أبرز الحالات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما أوضحه الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

حالات مستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

وتستحق الإعاقات الذهنية التي يكون فيها معدل الذكاء 35% أو أقل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

كما تحصل حالات طيف التوحد والتقزم على كارت الخدمات المتكاملة.

ومن الحالات المستحقة أيضا، البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد

الشلل الرباعي

الشلل الدماغي

حالات ضمور العضلات

شلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر

حالات كف البصر

الإعاقات المتعددة

حالات متلازمة دارون