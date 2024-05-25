طريقة عمل الكبسة باللحمة بالخطوات.. «أحلى من المطاعم»

الكبسة من أكثر الأطباق حضورًا في المطبخ العربي والمفضلة لكثير من الأسر، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بوصفات مختلفة، سواء لعائلتهن أو في العزومات، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الكبسة باللحمة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على قناة cbc sofra، خلال السطور التالية.

مقادير طريقة عمل الكبسة باللحمة

لحم بتلو

كيلو أرز بسمتي

بصلة مبشورة

2 حبة طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات الكبسة

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

فصوص حبهان

حبات قرنفل

ربع ملعقة صغيرة زعفران

ربع ملعقة كركم

2 معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة

2 فلفل أخضر حار

طريقة عمل الكبسة باللحمة بالخطوات

- الخطوة الأولى، اغسلي الأرز البسمتي وانقعيه، بعدها ابدأي في تسخين الزبدة وضيفي البصل المبشور حتى يأخذ لونا ذهبيا، ثم ضيفي البهارات وقلبيها ثم ضعي اللحمة لتأخذ لونا ذهبيا.

- الخطوة الثانية: ضيفي الطماطم المبشورة والفلفل الحار، وقلبيهما وضيفي الماء المغلي حتى يغمرهما، ثم ضعي الأرز البسمتي وبعدها اسكبي الماء الدافئ فوق الأرز تمامًا بمستوى مائي 3 سنتيمترات واحدة فوق سطح الأرز، وغطي الإناء وهدئي النار، ثم ضعى بودرة الزعفران والكركم كلًا على حدة ونغطي الوعاء لمدة نصف ساعة.

- الخطوة الثالثة: اتركي الكبسة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا ويصبح لينًا.