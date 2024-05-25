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بروتوكول بين جامعتي بنها والسادات للتعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب

كتب:

حسن صالح
04:39 م | السبت 25 مايو 2024
بروتوكول جامعة بنها

بروتوكول جامعة بنها

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعظيم الاستفادة من الإمكانيات

وقال رئيس جامعة بنها، إن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المٌتاحة، وإقامة تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي؛ لإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي، وبصفة خاصة في المجال الطبي، والتدريب لطلاب كليات الطب في المُستشفيات الجامعية المختلفة.

الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية

وأضاف «الجيزاوي»، أن البروتوكول يستهدف العديد من المجالات التعليمية والبحثية وبصفة خاصة في المجال الطبي وتدريب الطلابي، والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية التي تتميز بها جامعة بنها، إذ تمتلك العديد من المنشآت العلمية والطبية والمراكز البحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وأحدث المعامل والأجهزة الطبية.

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بقلم حسن صالح