هل يختلف موعد عيد الأضحى بين الدول؟.. يتغير وفقا لشهر ذي الحجة

«عيد الأضحى» هو الحدث الأهم الذي ينتظره المسلمون في شتى بقاع العالم حاليًا؛ ومع بدء العد التنازلي لوقفة عرفات وانتظار موعد عيد الأضحى 2024؛ أعلنت عدة دول موعد غرة شهر ذي الحجة التي ستكون يوم الجمعة 7 يونيو، بحسب توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وفي هذة الحالة يكون أول أيام العيد فلكيًا الأحد 16 يونيو.

هل يختلف موعد عيد الأضحى بين الدول؟

موقع «timeanddate» العالمي، ذكر أنّ بعض الدول أعلنت موعد عيد الأضحى معتمدة على توقعات البحوث الفلكية، مثل باكستان التي يبدأ العيد فيها يوم 18 يونيو، وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور طه رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ السعودية هي الوحيدة المنوطة بإعلان موعد عيد الأضحى رسميًا، كما أنّ موعد الرؤية لم يحن بعد: «عندما يأتي موعد رؤية الهلال يحدث تنسيق بين الدول الإسلامية والسعودية باعتبارها بلد النٌسك».

غرة ذي الحجة تحدد موعد عيد الأضحى

ووفقًا لـ«رابح» حتى الآن لم يُحدد الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك، إذ يمكن أنّ يتغير وقت الاحتفال بالعيد الكبير اعتمادًا على بداية شهر ذي الحجة، الذي تستعد له كلًا من المملكة السعودية ودار الإفتاء المصرية من خلال اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، يوم 29 ذي القعدة الموافق الخميس 6 يونيو المقبل، وبعدها يبدأ عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة يسبقه يوم عرفة.