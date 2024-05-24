أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024

سجل متوسط أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 81 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تباع للمستهلك بـ92 جنيهًا، وذلك وفق الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن الرئيسية عبر المنصة الرسمية لها على شبكة الإنترنت.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتستعرض«الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدية في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، أي للمستهلك، كما يلي:

- الرومي نحو 193 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي 143 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدية سجلت نحو 94 جنيهًا في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 198 جنيهًا، وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 و18 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و15.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و16 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 128 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 118 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيها.