احرص على تناولها.. 5 أطعمة مفيدة تحمي عينيك من ضعف النظر

العين من أكثر أعضاء الجسم التي تحتاج إلى عناية خاصة، لأنه مع التقدم في العمر وزيادة التعرض لشاشات الكمبيوتر والموبيل تزداد فرص الإصابة بضعف البصر، ومن هنا تأتي أهمية تناول بعض الأطعمة التي تساعدك على الحفاظ على قوة بصرك وتقليل خطر الإصابة بضغف النظر وتشوش الرؤية، وفقًا لما أكده موقع healthline الطبي.

احرص على عمل كمادات دافئة

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والبكتيريا والمناعة، إنه من الضروري الاهتمام بنظافة العين وكذلك التقليل من ساعات التعرض لشاشات الكمبيوتر والموبايل قدر الإمكان، مع استخدام نظارات شمس أصلية عند الخروج في ضوء الشمس، كما نصحت بعمل كمادات دافئة من مشروب البابونج أو الشاي الأخضر على العين، لأن ذلك يساعد على خفض ضغط العين.

5 أطعمة مفيدة لصحة عينك

وأضافت عبد الوهاب خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك 5 أطعمة يمكن تناولها للمساعدة على حماية عينيك ووقايتهما من ضعف البصر، وهي كالتالي:

الجزر: غني بفيتامين A ومركبات بيتا كاروتين التي تمنح الإنسان صحة أفضل للعيون، وتقوية الرؤية، إذ إنه مكون لبروتين يساعد شبكية العين على امتصاص الضوء.

البطاطا الحلوة: غنية بمركب بيتا كاروتين، كما أنها تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين A المضاد للأكسدة.

القرع: غني بفيتامين A، إذ يحتوي الكوب الواحد من القرع على أكثر من ضعف احتياج الجسم اليومي من الفيتامين A، والمهم لصحة العين، وعمل الشبكية بشكل جيد على امتصاص ومعالجة الضوء.

الأسماك الدهنية: تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساهم في تطوير البصر وصحة شبكية العين.

الخضراوات الورقية: تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.