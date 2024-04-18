علامات خطيرة تشير إلى تدهور البصر.. احذر تجاهلها

غالباً ما يضعف البصر بسبب تقدم العمر، فالشيخوخة لها عامل كبير في إضعاف أجزاء الجسم، لكن هناك أسباب أخرى قد تتسبب في إضعاف البصر وتدهوره، وتظر بعض العلامات التي قد يتجاهلها البعض، ولكنها ستؤدي لمضاعفات خطيرة، نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً للدكتور مصطفى هدهود استشاري العيون خلال حديثه مع «الوطن».

حدة الأبصار ومجال الرؤية

ذكر الدكتور مصطفى هدهود أنه في البداية يجب علينا التفريق بين مشاكل حدة الأبصار ومجال الرؤية، وبالنسبة لمجال الإبصار فهناك مشاكل لحظية تصيب الإنسان بالتدريج، مثل نزيف في العين، الذي يقطع الرؤية فجأةً عن عين الشخص، فيسبب انفصالًا جزئيًا في الرؤية، أو مثل جلطات الرؤية في الشبكية.

وأكمل «هدهود» حديثه بالتحدث عن المشاكل التي تصيب مجال الرؤية مثل ارتفاع ضغط العين بشكل مفاجئ، ما يُشعر المريض بضباب فوري يعجزه عن الرؤية، ما يسفر عن مشكلة قد تدمر أعصاب العين، أو التهابات العينن التي تسبب تآكلًا في شبكية العين بالتدريج، مضيفا أنه يجب استشارة الطبيب فور حدوث هذه الحالات، وعمل أشعة مقطيعة فوراً.

وهناك مشاكل تسببها حدة الإبصار مثل: الكدمات، والتهاب قرنية، وقطع القرنية، ما يسفر عن التهاب في العين، كما قد تتأثر حدة الابصار بصورة تدريجية من المياه البيضاء على العين، التي قد تحدث للإنسان لأسباب عديدة منها إصابته بها أثناء الطفولة أو يكون الطفل مولود بها، كما قد تحدث بسبب خلل في الجينات أو حوادث الطرق أو بسبب التقدم في السن، وفقاً لاستشاري العيون.

علامات أخرى قد تسبب تدهور النظر

وفقاً لما ورد عبر موقعي «webmd» و«إكسبريس»، فهناك عدة علامات أيضاَ قد تسفر بصاحبها إلى مشاكل كبيرة في البصر وتدهوره، مثل :

- رؤية ضبابية بشكل مفاجئ: ينصح الأطباء المرضى بالاستشارة الطبية على الفور في حال شعورهم بضبابية مفاجئة أو تشوه في الرؤية، مثل مشاهدة خط مستقيم يبدو متموجًا، إذ أن هذه الحالة قد تسفر عن مشاكل خطيرة في البصر مثل:

- انفصال الشبكية.

- البقعة الصفراء.

- عدوى القرنية.

- الحاجة المفرطة للضوء: عيوننا مجهزة بشكل طبيعي للتعامل مع درجات مختلفة من الضوء، لكن عندما تكون العين غير قادرة على التعامل مع كمية الضوء الواردة، فإنها تسبب ما يعرف باسم رهاب أو حساسية الضوء، مثل الحاجة إلى ضوء أكثر سطوعًا عند القراءة، وقد تتسبب هذه المشكلة في عدة مخاطر منها:

- الصداع النصفي.

- تآكل القرنية.

- الحساسية.

- الحول.

علامات خطيرة تشير إلى تدهور البصر

- فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة.

- إبعاد الكتب عن العيون للقراءة بوضوح.

- تكبير حجم الخط على الهاتف الذكي.

- التحديق في الأشياء بغرض التركيز عليها.

- الإصابة بإجهاد العين أو الصداع بعد القراءة.

- رؤية الألوان باهتة أو صفراء.

- ضعف الرؤية في الليل.

- الرؤية المزدوجة.