قبل انطلاقه.. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024

أيام قليلة تنفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحي 2024، الذى يضم عددا كبيرا من الأفلام ما بين الأكشن والكوميدي والدرامي والاجتماعي، وفي عودة قوية لنجوم الصف الأول وانتعاشة أكبر مواسم الأفلام التى نكشف عنهم في السطور التالية.

فيلم اللعب مع العيال

قررت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو المنتجة لفيلم اللعب مع العيال، طرح الفيلم رسميًا في دور العرض السينمائية بموسم أفلام عيد الأضحى 2024، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل أيام استعدادًا لدخوله مرحلة المونتاج والمكساج.

وتم طرح البرومو الثاني من فيلم اللعب مع العيال في الساعات الماضية، التي سيطر عليه الكوميديا والبهجة، ويُعد عودة للتعاون بين المخرج شريف عرفة والمنتج هشام عبدالخالق في عمل كوميدي، وتم تصويره من خلال 5 محافظات مختلفة وهي القاهرة، دمياط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، ومرسى مطروح.

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، ويزو، من إخراج وتأليف شريف عرفة.

فيلم ولاد رزق 3

كما أعلنت شركة RAW Entertainment، الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3.. القاضية، عن طرح الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحي، الذي يعد الأضحم إنتاجيًا لسلسة أفلام ولاد رزق.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3، في إطار أكشن، بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، ولكن بشكل غير متوقع يطارد شبح الماضي ولاد رزق، ويجبرهم على العودة لحياة الجريمة مرة أخرى، من أجل إنقاذ أنفسهم، ويدخلون في عملية هي الأخطر في تاريخهم التى تحدد مصيرهم.

فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، إياد نصار، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أسماء جلال، من اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم عصابة المكس

وينافس الفنان أحمد فهمي في موسم أفلام عيد الأضحي 2024 من خلال فيلم عصابة المكس، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عمليات سرقة ويجد نفسه متورطًا في عمليات أكبر، فيضطر إلى اللجوء لشخص آخر.

فيلم عصابة المكس من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، محمد لطفي، أحمد فهيم، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم الفنان أحمد السقا، من إخراج حسام سليمان.