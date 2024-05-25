موجة حارة «استثنائية» بالمكسيك تتسبب في وفاة 48 شخصا.. «الجاي أصعب»

ارتفاع شديد في درجات الحرارة تشهده المكسيك في الفترة الحالية، نتيجة تعرُّض البلاد لموجة حارة «استثنائية» منذ مارس الماضي، تسببت في حدوث خسائر بشرية كبيرة، وصلت إلى وفاة 48 شخصا، وإصابة 956 آخرين بمشكلات صحية مختلفة.

موجة حارة «استثنائية» تتعرض لها المكسيك

ووفقًا لِما ورد على موقع «سكاي نيوز» العربية، أعلنت الحكومة المكسيكية أن البلاد تتعرض لموجة حر «استثنائية» منذ مارس الماضي، بل ومن المتوقع أن تُسجل درجات الحرارة ارتفاعًا جديدًا في الفترة المقبلة.

وفاة 48 شخصًا

ونشرت وزارة الصحة المكسيكية تقريرًا عن تأثير الموجة الحارة على المواطنين، أفاد بأن الحصيلة الإجمالية التراكمية بلغت «48 حالة وفاة على المستوى الوطني» متأثرين بالموجة الحارة التي بدأت منتصف مارس، فيما عانى 956 شخصًا من مشكلات صحية مختلفة.

وعَبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن أسفه وحزنه لهذه الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن هذه الموجة الحارة، موضحًا أن موجة الحرارة الحالية «استثنائية»، وأنه يعتبرها «ظاهرة طبيعية مؤسفة للغاية، ولها بالطبع صلة بتغير المناخ»، لافتًا إلى أن العاصمة مكسيكو التي يعيش ضمن حدودها الإدارية 9 ملايين نسمة، تزداد بها مشكلة التلوث بسبب درجات الحرارة المرتفعة وقلة الرياح.

ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة

وبحسب ما أعلنه علماء من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» تويتر سابقًا، فإنه من المتوقع أن تشهد المكسيك في الأيام العشرة المقبلة أعلى درجات حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في تاريخها، ما قد يولد مستويات عالية من التلوث بسبب الأوزون.

ومن بين العواقب الأخرى التي سببتها الموجة الحارة في المكسيك، هي نفوق «قرود العواء» في ولاية تاباسكو بجنوب البلاد، وعلَّق فيكتور موراتو، مدير المستشفى البيطري في مدينة كومالكالكو على ذلك، موضحًا أن القرود التي تجلس على غصون الأشجار العالية في الغابات المطيرة تُصاب بالإغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتسقط من ارتفاع يصل إلى 20 مترًا.