الأرصاد تحذر من أشد موجة حارة منذ بداية العام.. عاجل

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدناه طيلة الأيام الماضية، نتج عنها موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع الكثيرون، إلى الاعتقاد بكونها الأشد والأقوى على الإطلاق، الأمر الذي حسمته إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تلفزيونية.

هل هذه أشد موجة حارة أم لا؟

فصل الصيف هذا العام سيسجل أعلى المعدلات، على مدار 3 أشهر متواصلة، تبدأ من شهر يونيو مرورًا بيوليو وأغسطس وجزء من سبتمبر، إلا أن شهر يونيو سيكون هو الأعلى من حيث المعدلات، لنشهد عدد من الموجات حرارية بشكل أكبر خلال تلك الفترة.

تابعت «شاكر» أن هذا الصيف ستكون معدلاته أعلى مقدار درجة أو درجتين، مقارنة بالدرجات التي سجلها الأعوام الماضية، والذي يشير إلى أن صيف 2024 هو الأشد حرارة على مصر مقارنة بالسنوات الماضية.

7 نصائح للتعامل مع أشد موجة حارة في الصيف

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح، للتعامل مع أشد موجة حارة، والتي وجب التعامل معها بحذر تام، تجنبًا للإصابة بضربات الشمس، لتقليل من حدة الإصابة بها ويمكن تناولها على النحو التالي: