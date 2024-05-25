أسعار الأضاحي 2024.. استقرار كبير في الأسواق

استقرار كبير سجلته أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق المصرية، خاصة قبيل بدء عيد الأضحى، وسط وجود حالة من الركود الطفيفة خاصة في عملية البيع الشراء، وبلغ سعر كيلو اللحم البقري كبير السن 110 جنيهات، كما تراوح سعر لحم العجول صغيرة السن ما بين 160 لـ165 جنيهًا.

أسعار الأضاحي 2024

وقال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن أسعار الأضاحي 2024 تشهد خلال الفترة الحالية ركودا بالأسواق في ظل وجود حالة من العزوف من قبل المشترين، مشيرًا إلى أن أسعار البقر كبيرة السن بوزن 400 كيلوجرام يتراوح سعرها ما بين 40 لـ50 ألف جنيه.

وأوضح «عبدالباسط»، في تصريح لـ«الوطن» أن سعر كيلو اللحم البقري الكبير القائم سجل 110 جنيهات، وبلغ سعر الجاموس الصغير القائم نحو 160 جنيها للكيلو، والجاموس الكبير القائم 130 جنيهًا للكيلو، والبقري الصغير القائم 150 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو اللحم البتلو

وسجلت أسعار اللحم البتلو 220 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الضأن القائم 175 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيهًا، بينما تراوح سعر الخروف ما بين 10 آلاف لـ12 ألف جنيه.