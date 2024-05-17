قائمة هيئة مكتب نقابة أطباء الأسنان.. «عبد الهادي» أمينا عاما و«زعلوك» وكيلا

اختار مجلس نقابة أطباء الأسنان، أعضاء هيئة المكتب الجدد، في أول اجتماع لها بعد إجراء الانتخابات، وعلمت «الوطن» أن اجتماع اليوم أسفر عن انتخاب الدكتور حسين عبد الهادي أمينا عاما للنقابة والدكتور محمد علاء أمين صندوق.

واختار المجلس الدكتور أشرف زعلوك وكيلا للنقابة، والدكتور أشرف السيد أمين عام مساعد والدكتور سيد السجاعي كأمين صندوق مساعد.

نتائج الانتخابات الأخيرة

أسفرت الانتخابات الأخيرة، عن فوز الدكتور إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان، وفاز كل من الدكتور خالد عبد الباسط، والدكتورة أسماء الدسوقي، والدكتور عمر شوبير، والدكتور أشرف زعلوك، والدكتور جيلان الجندي، والدكتور محمد المفتي، َوالدكتور صلاح عبد الحي بمقعد عضو مجلس النقابة العامة عن مقعد شرق الدلتا.

فيما فاز الدكتور حازم البري عضو مجلس النقابة العامة، بمقعد القاهرة والجيزة، والدكتور السيد السجاعي عضو مجلس النقابة العامة عن وسط الدلتا، والدكتور آحمد أبو شعره عضو مجلس النقابة العامة، غرب الدلتا، والدكتورة تيسير القبيصي عضو مجلس النقابة العامة، مقعد جنوب الصعيد، والدكتورة نعمة عبد التواب، عضو مجلس النقابة العامة مقعد شمال الصعيد.