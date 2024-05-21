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«مياه الشرقية» تعلن أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقرى والمراكز

كتب:

سلامة عامر
03:42 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 21 مايو الجاري وحتى 27 من نفس الشهر، من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، إلى مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء والمراكز والقرى كالتالي:

- في نطاق قطاع مركز ديرب نجم بقرية شوبك أكراش من يوم الأحد إلى الخميس.

- في نطاق مركز الزقازيق بقرية بهجات من يوم الأحد إلى الثلاثاء.

- قرية بهنباي يومي الأربعاء والخميس.

- في مركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

تقديم الخدمات لكبار السن والعملاء

وأكدت الشركة عبر المنشور أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

خدمات سيارات المياه المتنقلة

وأوضحت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات مختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير - الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.