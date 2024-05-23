محافظ القليوبية يضبط 4 سيارات نقل تلقي مخلفات بناء في أرض زراعية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة بمدن قليوب والخصوص والخانكة وشوارع أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك بعد تفعيل جداول نوبتجيات في مجالس المدن والأحياء، تستمر من المساء وحتى الفجر، لمتابعة أي سيارات تلقي مخلفات بناء على الطريق الدائري والمناطق المحيطة به.

رفع المخلفات والقمامة من الشوارع

واستهلّ محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال رفع المخلفات بمنزل ومطلع منطقة أم بيومي أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب مرورا بمحور العصار، موجها باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من جانبي الطريق للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق، وتكثيف أعمال النظافة خاصة في الورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.

ضبط سيارة تلقي مخلفات على جانب الطريق

وفي حي غرب شبرا الخيمة، تم ضبط سيارة تلقي مخلفات بناء على جانبي الطريق الدائري، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تابع رفع أعمال المخلفات في حي شرق، موجها بأهمية استمرار العمل على مدار 24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع جميع التراكمات على جانبي الطريق.

وفي مركز ومدينة الخانكة، وجه المحافظ بضبط 3 سيارات نقل بمقطورة أثناء إلقاء مخلفات الهدم على أرض زراعية بمنطقة العقد 16 في القلج بمركز ومدينة الخانكة، ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وناشد محافظ القليوبية، المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة، والتأكيد على نقلها للمدافن العمومية، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

كما تابع المحافظ الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة من نقطة التجميع بكفر سعد في مركز ومدينة بنها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات قمامة ومحطة مناولة يتم إلقاء القمامة بها قرب التجمعات السكنية بمنطقه كفر سعد، ما يؤثر على صحة المواطنين، وعلى الفور برفع جميع تراكمات القمامة الموجودة ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى بها ونقل جميع المخلفات بأماكن التجمعات ومحطات المناولة للمدفن الصحي بالعبور، وتوفير مكان بعيد عن الكتلة السكنية لنقل أماكن تجمعات القمامة بها.

وشدد المحافظ على متابعة رفع القمامة من نقاط التجميع بتلك الشوارع، موجها بمواصلة العمل حتى يتم رفع كل تراكمات القمامة الموجودة، علما بأنه تم رفع من بداية الحملة حتى الآن أكثر من 1200 طن قمامة ومخلفات.