أماكن ومواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالقرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصح بدمياط، تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 25 من شهر مايو الجاري حتي يوم الخميس المقبل بدء من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية مساءً.

الدفع بسيارات المياه المتنقلة بالقري والمراكز

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصح بدمياط عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الدفع بسيارات المياه المتنقلة بالقرى والمراكز الواقعة بنطاق عملها طبقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وجاءت مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء كالتالي:

- من المقرر وجود سيارات خدمة العملاء «الخياطة - الجامع الكبير» وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء «كفر البطيخ - ميدان الجمعية» أيام الأحد والاثنين الموافق والثلاثاء المقبلين

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء «دمياط - ميدان المطري» يوم الثلاثاء

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء « دمياط - منطقة المطري» يوم الأربعاء المقبل

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء «كفر سعد - شارع السوق» يوم الأربعاء المقبل

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء «دمياط - ميدان الساعة» يوم الخميس المقبل

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء «فارسكور - أمام جامع النصر» يوم الخميس المقبل

الخدمات التي تقدمها السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

أوضحت الشركة أن السيارات المتنقلة لـ خدمة العملاء، بها جميع خدمات الشركة، ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير».

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.