موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا في مصر.. اعرف التفاصيل

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور طه رابح موعد عيد الأضحي المبارك 2024 فلكيا في مصر والذي سيوافق يوم 16 يونيو المقبل، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، مشيراً إلى أن غرة شهر «ذي الحجة» للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

إجازة عيد الأضحى 2024 فلكيا

وبذلك ستكون إجازة عيد الأضحى 2024 فليكاً، في مصر 5 أيام تبدأ من يوم السبت 15 يونيو 2024 وهي وفقة عرفات وتنتهي بيوم 19 يونيو 2024 الموافق يوم الأربعاء وهي رابع أيام عيد الأضحي المبارك وجاءت كالتالي:

يوم السبت 15 يونيو 2024: يوافق وقفة عرفات.

يوم الأحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى.

يوم الاثنين 17 يونيو 2024: يوافق ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024: يأتى ثالث أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء 19 يونيو 2024: يوافق رابع أيام عيد الأضحى.