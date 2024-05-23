مصادر بـ«الإسكان» تكشف تفاصيل طرح شقق بنظام الايجار في 4 محافظات

كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الكثير من التفاصيل حول شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار المقرر طرحها للمواطنين بقيمة إيجارية أقل من مثيلتها في عدد من المناطق، موضحة أنّ العد التنازلي بدأ بشأن قرب الطرح بعدد من المحافظات، ومن المتوقع أن يكون خلال أيام قليلة بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.

شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الايجار

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطرح سيشمل في المرحلة الأولى 4 محافظات وهي مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ومحافظة بني سويف والمنوفية والشرقية، وستكون مساحات الشقق بين 70 مترًا و90 مترًا للوحدة بحد أدنى 1200 جنيه شهريًا وأقصى 1500 جنيه حسب المساحة، مؤكدة أنّ الشقق مدعومة من صندوق التمويل العقاري، ومن المقرر أنّ يكون الحد الأقصى لمدة الايجار 7 سنوات وتجدد بالاتفاق بين الصندوق والمستأجر.

صندوق التمويل العقاري

وتابعت المصادر أنه من المقرر إتاحة كل البيانات للمواطنين متضمنة اشتراطات التعاقد فور الإعلان رسميًا عن فتح باب الحجز، والمقرر أن يكون من خلال موقع صندوق التمويل العقاري، لافتة إلى أن الشقق ستكون للمصريين فقط ويمكن لجميع الفئات التقديم عليها.