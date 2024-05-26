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طرق الاحتيال الأكثر شهرة على عملاء البنوك.. احذرها

كتب:

مارينا رؤوف
11:30 ص | الأحد 26 مايو 2024
المحتالين

المحتالين

دائمًا ما تحذر البنوك عملاءها من قيام بعض المجهولين والمتسللين من الاحتيال عليهم من خلال عدد من المعلومات أو الممارسات التي قد يقع فيها العملاء فريسة للمحتالين.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز أشكال عمليات الاحتيال الإلكتروني التي يمكن أن يقع فيها عملاء البنوك، والتي تم التحذير منها، خلال الصفحات الرسمية للبنوك.

1- سرقة البيانات البنكية عن طريق واتساب:

يقوم عدد من المحتالين بإرسال رسائل الواتساب لعملاء البنوك، ومحاولة استدراجهم وكأنهم من العاملين في البنوك للبوح ببيانات البطاقات والحسابات البنكية الخاصة بهم وسرقتها.

2- انتحال شخصية موظفي البنوك:

يقوم عدد من المحتالين بمكالمة عملاء البنوك على أنهم موظفي البنك التابع له، وتتم الاتصالات من خلال أرقام مجهولة أو خاصة في محاولة للحصول على بيانات الحساب الخاص به.

3- الاحتيال من خلال الرسائل النصيّة:

تُرسل رسائل للمواطنين من أرقام مجهولة على أنها من البنك، والتي تتضمن بعض الروابط المجهولة والتي يتم من خلالها اختراق البيانات الشخصية والحسابات ومنها الحسابات البنكية.

4- الاحتيال عن طريق طلب إعادة تأكيد بيانات شخصية للتحقق من صحة أو تجديد البطاقات المصرفية منتهية الصلاحية.

6- الاحتيال عن طريق تلقي العميل مكالمات وهمية عن حظر بطاقته وتطلب منه تسجيل الدخول إلى التطبيق الإلكتروني للبنك ومشاركة بيانات البطاقات.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.