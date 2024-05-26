تفاصيل اختيار أفضل عارضة أزياء في العالم 2024 (صور)

أُسدل الستار على مسابقة اختيار أفضل عارضة أزياء في العالم 2024، والتي نُظّمت في الغردقة، وشملت برامج متنوعة ورحلات سياحية وزيارة منطقة الأهرامات والمعالم السياحية بهدف تنشيط السياحة في المدن السياحية والترويج السياحي لمصر.

وتنافس في المسابقة 40 فتاة من 38 دولة حول العالم على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم 2024 في مسابقات ترفيهية وفنية وموسيقية متنوعة على مدار أسبوعين، وشملت مسابقة أجمل فستان وأجمل عارضة.

وأُقيم حفل الختام وإعلان الفائزة باللقب وأفضل عارضة أزياء في العالم على مسرح مكشوف، تمّ تجهيزه خصيصًا لهذه المناسبة على شواطئ العين السخنة.

حصدت المتسابقة الرومانية Maria Varzaru لقب أفضل عارضة أزياء في العالم 2024، ومن المقرر وضع صور «ماريا» الفائزة باللقب على أغلفة عددٍ من المجلات، ومنحها جائزة مالية.

تكوّنت لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وأفضل عارضة أزياء في العالم 2023، ومختصين في مجال الموضة.

وعبرت المتسابقات في تصريحات صحفية عن سعادتهن بالمشاركة وجمال الغردقة، وأكدت المشاركات انبهارهن بالمعالم السياحية المصرية.