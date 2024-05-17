توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024.. 55 سؤالا في الامتحان

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء مارثون الامتحانات، خلال الشهر المقبل، إذ تستمر المراجعات النهائية حتى ليلة الامتحان، خاصة بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بدأت بالفعل استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي، والمقرر لها أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، وذلك وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية.

موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

ومن المقرر أن يكون امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024، لجميع الشُعب، يوم السبت 22 يونيو.

توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

وقبل بدء امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024، يتساءل الطلاب، وأولياء الأمور، عن توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024، من خلال توزيع الاسئلة والدرجات بورقة الامتحان.

وأوضح أحمد محمود، أستاذ اللغة العربية، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن عدد أسئلة الامتحان 55 سؤالًا، وفقًا لنظام «البوكليت»، موضحًا أن هناك 4 أسئلة مقالية بـ10 درجات، و51 سؤال اختياري بواقع 70 درجة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

وأوضح أن أسئلة الامتحان تأتي كالتالي:

أسئلة النصوص بواقع 20 درجة

النحو بواقع 20 درجة

أسئلة الأدب بواقع 6 درجات

بلاغة بواقع 6 درجات

14 درجة لسؤال التعبير.

8 درجات لسؤال القراءة

6 درجات لأسئلة القصة

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عقدت ورشة عمل لمناقشة نموذج إجابة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، وقدمت نموذجًا امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.