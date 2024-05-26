«سلامة الغذاء»: ترخيص 88 منتجا جديدا لـ3 شركات في السوق

سجلت الإدارة التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء ترخيص أغذية خاصة بواقع 88 منتجا عبر 3 شركات، كما نفذت 6 زيارات رقابية، وفحصت الإدارة 868 منتجا جديدا، وأصدرت 34 شهادة بيع حر، حيث قامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات البحيرة، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم وبني سويف لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة.

سلامة الغذاء: ورود 33 شكوى لجهات استقبال الشكاوي

وأشار بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، إلى أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بلغ 33 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 14 شكوى وجاري فحص 19 شكوى، وقام فريق إدارة الشكاوى بتنفيذ حملات على 303 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية والإسكندرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، فيما تم تسجيل 564 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 209 معاينات، فيما استوفت 139 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية وبني سويف، وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 7 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الجيزة، الشرقية والدقهلية، كما تم استيفاء 3 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.

أما وبالنسبة للتراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ 80 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، جنوب سيناء، السويس، دمياط والفيوم، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والبحر الأحمر، وتم تسجيل 2 وحدة طعام فيما استوفت 1 وحدة لاشتراطات الاعتماد وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 430 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و7 تظلمات تتعلق بالأغذية الخاصة.