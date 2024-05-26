طريقة عمل المشمشية بالفواكه.. «مش هتشتريها من بره»

المشمشية بالفواكه من أطباق الحلوى التي تلقى إقبالًا كبيرًا لتناولها من قِبل العديد من الأشخاص، خاصةً في هذا الوقت بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ أنها من المرطبات اللذيذة، لذا نقدم طريقة عمل المشمشية بالفواكه في خطوات سهلة وبسيطة، لا تستغرق عدة دقائق.

طريقة عمل المشمشية بالفواكه

ونوضح طريقة عمل المشمشية بالفواكه على طريقة الشيف شربيني في برنامج «الشيف»:

المقادير

لفة قمر الدين.

سكر حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كوبان من الماء.

تفاح.

حبات من الفراولة.

طريقة تحضير المشمشية بالفواكه

حضري وعاء وضعي به كوب من الماء.

ضعي لفة قمر الدين في الماء وضيفي كمية من السكر.

اتركي الوعاء جانبًا لمدة ساعتين على الأقل حتى يذوب.

بعد مرور الوقت ضعي قمر الدين على نار متوسطة.

قلبيه في الوعاء حتى يصبح سائلًا.

اتركيه حتى يذوب السكر.

حضري كوبان من الماء وضعي فيهم ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

قلبي النشا فى الماء حتى تذوب.

بعد غلي قمر الدين ضيفي النشا مع استمرار التقليب.

قلبي المشمشية على نار هادئة حتى تصبح سميكة.

ارفعيها من على النار واتركيها لتبرد.

حضري الفاكهه وقطعي التفاح إلى قطع صغيرة.

اسلقي التفاح فى وعاء به كمية من الماء والسكر وكذلك الفراولة.

حضري أطباق التقديم واسكبي فيها المشمشية.

زيني المشمشية بقطع من التفاح وحلقات الفراولة.

ضعيها في الثلاجة حتى تبرد.

طريقة عمل المشمشية بالفواكه على طريقة نجلاء الشرشابي

المقادير على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

نصف لفة من قمر الدين.

كوب ونصف من المياه الفاترة.

5 ملاعق من السكر.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

فواكه حسب الرغبة.

خطوات تحضير المشمشية بالفواكه

ابدأي خطوات طريقة عمل المشمشية بالفواكه، بوضع الماء داخل وعاء التحضير.

اتركيه حتى يغلي.

ضعي المشمش المجفف في الوعاء.

اتركيه على النار 5 دقائق.

قطعي قمر الدين إلى قطع صغيرة.

ضعيه في الخلاط الكهربي مع السكر والماء.

اخلطيهم جيدًا وضيفي إليهم النشا وقلبي جيدا.

ضعيه على النار واستمري في التقليب.

ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد.

ضعيه في الأطباق وزينيه بالفواكه.

وضيفي الزبيب للمهلبية.

طريقة مشمشية بالفواكه

على خُطى الشيف غادة جميل:

المقادير

لفة من قمر الدين.

نصف كوب من السكر.

ثلاثة معالق كبيرة من النشا.

ربع كوب من جوز الهند.

تفاح ومانجا.

ربع كوب من المسكرات.

خطوات عمل المشمشية قمر الدين