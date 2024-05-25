«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. تصل إلى 44 في الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، والظواهر الجوية المؤثرة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويستمر ذلك حتى بعد غد الاثنين.

ارتفاع درجات الحرارة غدًا

وأوضحت «الأرصاد» أنه يسود طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب «سيناء، والصعيد»، ومعتدل ليلًا على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة غدًا، تتأثر البلاد بنشاط الرياح على أغلب الأنحاء، خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الأحد 26-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 27-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية.