عفاف مصطفى تنشر فيديو من كواليس مسلسل ابن حرام.. «يارب تمم على خير»

كشفت الفنانة عفاف مصطفى كواليس من مسلسلها الجديد ابن حرام، الذي تواصل تصويره حاليا أمام الفنانة رانيا يوسف، ومنة فضالي.

عفاف مصطفي تنشر كواليس مسلسل ابن حرام

ونشرت عفاف مصطفى مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليه قائلة: «بفضل ربنا وكرمه بدأت تصوير مسلسل ابن حرام، وفي اللوكيشن احتفلنا أنا و نوليا مصطفى اللي عامله بنتي بالتصوير».

دور عفاف مصطفي في مسلسل ابن حرام

وعن تفاصيل دورها قالت، «أقوم بدور شخصية نعيمة ست مفترية، يارب تمم لنا تصويرنا وكل أسرة المسلسل على خير يارب يا عظيم».

أبطال مسلسل ابن حرام

ويشارك في بطولة مسلسل ابن حرام رانيا يوسف، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، أشرف زكي، ويواصل فريق العمل التصوير بعدما تعاقد معظم أبطال المسلسل على العمل الدرامي منذ شهر فبراير الماضي .