عفاف عبدالحارس مديرا لـ«إسكان الجيزة» ورضوى حامد وكيلا للمديرية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف المهندسة عفاف عبدالحارس محمود محمد من العاملين بوظيفة مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة، للقيام بأعمال مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة.

ضخ دوري للدماء الجديدة في الوحدات المحلية

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف المهندسة رضوى حامد السيد يوسف من العاملين بالمستوي الوظيفي الأول (أ) بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة للقيام بأعمال وكيل مديرية الإسكان.

وجاء قرار محافظ الجيزة ضمن الضخ الدوري للدماء الجديدة في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وتصعيد للكوادر التي أثبتت كفاءتها والقادرة على متابعة الخطط التنموية التي تنفذها المحافظة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية والميدانية للمشروعات المدرجة والجاري تنفيذها والتأكّد من التزام الشركات بالمواصفات المحددة للمشروعات.