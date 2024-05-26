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توريد 597 ألفا و161 طن قمح للشون والصوامع بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
01:28 م | الأحد 26 مايو 2024
توريد القمح

توريد القمح

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده حتى اليوم من القمح بلغ 597 ألفا و161 طنا و859 كيلو، وذلك في مواقع التخزين المخصصة لاستقبال المحصول بالمحافظة. 

تسويق محصول القمح المنتج محليا

وأضافت أن تسويق محصول القمح المنتج محليا خلال موسم 2024، يتم تسويقه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات الآتية:

- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

- الشركة العامة للصوامع والتخزين

- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

- البنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين عبر مواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة بشكل كامل عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

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بقلم نظيمة البحرواي