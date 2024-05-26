في 5 خطوات.. كيفية الاستعلام عن خصومات المؤمن عليه

أتاحت بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين وذلك للتسهيل عليهم وتقديمها إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي التي تسعي له الدولة المصرية، بدلًا من إهدار الوقت في المؤسسات الحكومية لإنهاء الخدمات التي يحتاجها المواطن ومن بين ذلك الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

خطوات الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه

ويُمكن للشخص الراغب في الاستعلام عن الخصومات أو الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه إتباع عدد من الخطوات التالية:

1- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية.

2- الدخول على منصة مصر الرقمية من على الرابط التالي https://digital.gov.eg/.

3- اختيار أيقونة خدمات التأمين الاجتماعي.

4- اختيار الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، وتسجيل الدخول.

5- وأخيرًا يُمكن للمؤمن عليه الاستعلام عن الخصومات التي تخصه.