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«تعليم الشرقية»: استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب:

نظيمة البحرواي
03:29 م | الأحد 26 مايو 2024
تصحيح امتحانات

تصحيح امتحانات

قال المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه جار مواصلة أعمال التصحيح والمراجعة لامتحانات الشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح واعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. 

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التشديد على مراعاة الدقة أثناء التصحيح والرصد أولا بأول سواء كانت درجات أو تقديرات وإعلاء مصلحة الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وقالت المديرية، في وقت سابق، إن توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني يتم على النحو التالي: 

مادة اللغة العربية: 40 درجة 

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

 مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

مجموع المواد: 140 درجة.

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