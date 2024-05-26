«تعليم الغربية»: استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية، والتي بدأت أمس، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية، بدأت أمس داخل مقار لجان التصحيح، وذلك وسط استعدادات مكثفة، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط وتعليمات مقار لجان تصحيح الامتحانات.

رصد ومراجعة درجات الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية إلى أن لجان التقدير بدأت أعمالها أمس السبت، وتستمر حتى نهاية أعمال التقدير، حيث تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة عملها من حيث الرصد والمراجعات النهائية لتجهيز النتيجة للاعتماد، من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ويتم إرسال نسخة منها إلى الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة من أجل إطلاع الطلاب والطالبات عليها والحصول عليها.