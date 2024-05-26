قصة أشهر عارضة أزياء في عمر الـ 95 بأمريكا.. بادي وينكل كسرت قواعد الموضة

«الشباب شباب القلب».. مقولة جسدتها سيدة أمريكية، بعد ما كسرت قواعد الموضة والأزياء، وقررت ارتداء ملابس شبابية كما لو كانت في الثلاثين من عمرها، وبسبب حبها الكبير للحياة ألفت كتابا أطلقت عليه «دليل الحياة»، إذ نقلت فيه خبرتها الكبيرة في الحياة.

فترة عصيبة عاشتها «وينكل» حولتها إلى أشهر عارضة أزياء

قبل 30 عامًا، كانت الجدة بادي وينكل تعمل في عدة مجالات مختلفة للإنفاق على أسرتها بعد وفاة زوجها في حادث سير، فضلًا عن كفاحها في رحلة علاج ابنها المصاب بمرض السرطان، لكنها لم تظن يوما أن تكون لها علاقة بالعمل في مجال الفاشون والأزياء والموضة، وفق ما نشره تقرير عرضته قناة «DMC».

بعد وفاة ابنها المصاب بمرض السرطان، لم تستسلم للحزن والاكتئاب خاصة أنها تعول باقي أبنائها، لذلك اتجهت إلى عالم الأزياء والمكياج، وذلك بعد أن دشنت حفيدة «وينكل» حساب لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلى مدار سنوات طويلة أصبحت من أكثر الشخصيات المؤثرة وأشهر عارضات الأزياء في عمر الـ95.

معلومات عن أكبر عارضة أزياء

ونستعرض أبرز المعلومات عنها، من واقع حسابها الشخصي على «انستجرام»:

- تدعى هيلين راث إيلم وشهرتها في عالم الموضة والمكياج بادي وينكل.

- ولدت في أمريكا عام 1928.

- تبلغ من العمر 95 عامًا.

- حازت على لقب «الجدة الأولى في عالم الإنترنت».

- لديها 8 أحفاد.

- وصفت بأنها أيقونة في عالم الموضة.

- أصبحت تلهم العديد من المشاهير.

- لديها أكثر من 3 ملايين متابع على «انستجرام».