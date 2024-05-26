خبير تغذية: المخللات والفسيخ والملوحة أكلات بروبيوتيك رائعة في هذه الحالة

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي، أن المخللات والفسيخ والملوحة أغذية بروبيوتيك رائعة إذا تم تخزينها وطهيها بطريقة صحيحة، مشددًا على أن البكتريا الضارة تموت عند مستوى أعلى من 2% ملح، والبكتريا النافعة تحتمل 15% ملح، ولذلك لا بد عند تخزين وصناعة المخلل من وضع عليه الخل لأنه يقتل البكتريا الضارة، فضلا عن إضافة نسبة ملح تصل لـ4%.

أساسيات صناعة المخلل

وأشار «نزيه»، خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه عند صناعة المخلل لا بد أن يتم اختيار الخضروات الصحيحة سواء الخيار أو الزيتون أو الجزر، ووضع مياه لا يجب أن تكون ساخنة ويتم إضافة نقاط زيت على وش العبوة، موضحًا أنه سيأخذ مدة 5 أيام للنضج بطريقة صحيحة، ولكن يتم إضافة مياه ساخنة وخل للإسراع من عملية نضج المخلل.

الفسيخ والملوحة أكلة عمرها 5000 سنة

وأوضح أن الفسيخ والملوحة أكلة عمرها 5000 سنة ولا يجب وضع كمية ملح لا تزيد على 5% من حجم السمك، ولا بد من استخدام ملح خشن لمدة 6 ساعات، ولا يجب أن يتم وضع السمك في الشمس لأنها تقتل البكتريا النافعة.