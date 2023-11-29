أستاذ في الفقه: النبي حفّز على الغسل في الأوقات التي يشتد الزحام فيها

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن غسل الجسم كله والنظافة أمر محبب وحق على كل مسلم أن يفعله، وهذا ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «حق على كل مسلم أن يغسل في كل 7 أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسمه».

خطورة عدم الاغتسال والطهارة

وأضاف تمام، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «في عهد النبي، كان بعض الناس يكسل في مسألة النظافة أو الغُسل، وبالتالي كانت تظهر منه رائحة غير محببة، فوجه النبي أنه حق على كل مسلم أن يغتسل أو يستحم يوما واحدا في الأسبوع بحد أدنى».

الاغتسال يعمل على نشر الألفة والمحبة بين الناس

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الاغتسال يعمل على نشر الألفة والمحبة بين الناس، خاصة في الأماكن التي فيها أماكن مزدحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم، حفز على الغسل في الأماكن والأوقات التي بها زحام مثل صلاة الجمعة والأعياد ووقفة عرفات.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الثواب بالعمل، وبالتالي نستطيع تعديد النية فى العمل يعنى اثناء الغسل انوى بنية سنة، والذهاب بالطهارة الكبرى، وأن أذهب برائحة طيبة، أكثر من نية في عمل واحد».