عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يولي اهتماما بالمشروعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية الزراعية بما يحقق الأمن القومي الغذائي ويحفز من الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني.

المشروعات التنموية الزراعية

وأوضح، في بيان اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الزراعية التنموية في منطقة جنوب الوادي وتوشكى، من شأنها تعزيز إنتاج الدولة من عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذي زادت نسبة إنتاجه إلى ما يقرب من الضعف، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مخزون استراتيجي والاتجاه نحو التصدير، باعتبار مصر دولة زراعية وصناعية.

التصنيع الزراعي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المشروعات كشفت نجاح خطة مصر في تحقيق مفهوم «التصنيع الزراعي»، والذي يسهم بشكل كبير في توطين وتعمير المُدن، لاسيما المُدن الجديدة التي تحمل مفاهيم التنمية الشاملة ومن بينها التنمية الزراعية إلى جانب وجود المجمعات الصناعية الزراعية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات، فضلًا عن توفير الكثير من فرص العمل، وتحفيز الصادرات والتقليل من الاستيراد.

وثمّن تنويه الرئيس السيسي على ضرورة مراعاة تعزيز الإنتاج بأقل تكلفة واستخدام للمياه، حفاظاً على أمن مصر القومي المائي، وكذلك توجيهاته بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في المشروعات الزراعية، والتأكيد على دعم صغار المزارعين بتوفير مستلزمات الإنتاج والتمويل، ضمن خطط التنمية ودعم قوة الاقتصاد الوطني.