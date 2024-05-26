أصعب 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح ترابية ومنخفض جوي

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكاثر السحب الرعدية، على مناطق متفرقة من غرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا، حسبما كشفت آخر صور التقطتها الأقمار الصناعيّة.

وتوقعت «الأرصاد»، في بيان، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب.

سبب سقوط الأمطار في فصل الربيع

ويأتي تساقط الأمطار، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تشهده البلاد يومي الأحد والاثنين، في ظل التقلبات الجوية التي يشهدها فصل الربيع، حسبما أوضحت «الأرصاد».

فسرت هيئة الأرصاد الجوية سبب سقوط الأمطار في هذا التوقيت من فصل الربيع، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، بأنه أمر طبيعي، نتيجة مرور منخفض جوي من الغرب تسبب في وجود كتل هوائية، تجلب معها هواء رطب يعمل على تبريد طبقات الهواء العليا، وتكاثر السحب وسقوط الأمطار.