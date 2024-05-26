لو معاك 100 ألف جنيه.. احصل على عائد 75% من هذه الشهادة

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي، شهادة اختيارك بدوريات صرف متنوعة وعوائد مرتفعة مختلفة، من بينها عائد يصل إلى 25% سنويًا، والمدة 3 سنوات ويصرف سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية على الموقع الرسمي، يمكن شراء شهادة اختيارك بعائد 25% سنويًا، بـ50 ألف جنيه في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه دون حد أقصى.

كم تحصل على عائد من مبلغ 100 ألف جنيه؟

ويمكن لصاحب المبلغ 100 ألف جنيه الحصول على عائد 25 ألف جنيه سنويًا، أي الإجمالي 75 ألف جنيه خلال الـ3 سنوات.

تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية

وشهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية اسمية ولا يجوز التنازل عنها، والعائد على الشهادة ثابت طوال المدة أي الـ3 سنوات، ويمكن للأفراد الطبيعيين فقط المصريين أو أجانب شراء الشهادة، ويتيح البنك أيضًا الشراء باسم قاصر بحسب شروط محددة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، واحتساب العائد يكون من اليوم التالي لشراء الشهادة، ويوفر بنك التنمية الصناعية إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 95% من قيمتها.