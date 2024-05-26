عمرو عبد الجليل ومحمود حميدة ومنى الشاذلي أول الحاضرين لختام فعاليات مهرجان إبداع

حرص الفنانون محمود حميدة وعمرو عبد الجليل وسامي مغاوري والإعلامية منى الشاذلي، سفيرة مهرجان إبداع للعام الجاري، على أن يكونوا أول الحضور في حفل مهرجان إبداع للجامعات لعام 2024.

انطلاق حفل ختام مهرجان إبداع بعد قليل

وتنطلق بعد قليل، فعاليات حفل ختام مهرجان إبداع، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تستضيفه قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة للعام الثاني عشر على التوالي، بمشاركة أكثر من 65 ألف طالب من جميع الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة اعتادت على تنظيم حفل ختام المهرجان وإعلان الجوائز وتوزيعها على الفائزين على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اكتشاف الموهوبين من طلاب الجامعات

وأضاف الوزير أن فكرة المهرجان تأتي في إطار حرص الدولة على التشجيع والتحفيز على الإبداع والابتكار واكتشاف الموهوبين من طلاب الجامعات، والأكاديميات والمعاهد العليا في أكثر من 13 مجالا علميا وثقافيا وفنيا، موضحا أنه كلف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، المشرف الرسمي على إقامة وتنظيم المهرجان وإقامة المسابقات، بتحديد الموعد المناسب لإعلان الجوائز.

وأشار إلى أن 154 جامعة ومعهدا وأكاديمية حكومية وخاصة، شاركت في مهرجان إبداع 12، بإجمالي مشاركين 65 ألف طالب في المراحل التمهيدية على مستوى الجمهورية، و6 آلاف متسابق في المرحلة النهائية.