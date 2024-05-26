تحرك نقابي لزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالبترول ورفع سن المعاش

عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقر النقابة العامة، اليوم، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باللجان النقابية والعاملين بشركات البترول.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الاجتماع تناول مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع آلية لخطوط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال ومكتسابتهم.

عدم صرف مستحقات العاملين الذين تم فصلهم

وتابع البيان أنه تم التطرق إلى دراسة رفع المعاش التكميلي، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وعدم صرف مستحقات العاملين الذين تم فصلهم بقانون 73/2021 مع دراسة وضع العاملين المتعثرين في عينة تحاليل السموم، والموضوعات المتعلقة بعلاج الأسري، وتطوير وتحديث مبنى النقابة العامة للبترول بالسويس.

كما أجري جبران، خلال الاجتماع، تعديلا في تشكيل هيئة المكتب التنفيذي للنقابة العامة لنواب رئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم نائبا، الدكتور أشرف المحروقي نائبا، صبري عبد العزيز نائبا، علاء ذكي أمين صندوق مساعد النقابة العامة.

السعي الدائم لتوفير مميزات للعاملين

وأكد محمد جبران خلال الاجتماع، السعي الدائم على توفير مميزات للعاملين، مطالبا اللجان النقابية بالدعم الكامل والاستماع إلى متطلبات العاملين، والعمل على التواصل الدائم معهم، وحثهم على دفع عجلة الإنتاج، والمحافظة على استقرار الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك بحضور أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، رابح عسل نائب رئيس النقابة، عايدة محيي الدين نائب رئيس النقابة لشؤون المرأة، عباس صابر أمين صندوق النقابة العامة، أحمد نسيم أمين مساعد الصندوق، محسن جبر أمين مساعد النقابة، أحمد مبارك نائب رئيس النقابة للإسكندرية، حسام فاروق نائب رئيس النقابة للإسكندرية، سعيد زكريا نائب رئيس النقابة السويس، علاء ذكي عضو المجلس التنفيذي، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة، أحمد الجوهري أمين الشباب، عبد الله مشهور أمين العلاقات العامة، أشرف المحروقي عضو المجلس، علي فوكس عضو المجلس التنفيذي، محمد صلاح أمين التدريب والتثقيف، صبري عبد العزيز عضو المجلس التنفيذي محمد يسري عضو المجلس التنفيذي.