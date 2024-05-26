خبيرة فلك تتوقع ظاهرة تهدد بانتشار الأوبئة عالميا: «احذروا المشترى»

أثارت خبيرة الفلك رحاب منيعم، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعد تحقق الكثير من توقعاتها بشأن الظواهر الفلكية، وتأثير ألوان الملابس على حياة الأشخاص في مواقف معينة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قالت «منيعم» إنّ الفترة المقبلة تشهد تغييرات مفاجئة أغلبها على الصعيد الدولي، بسبب حركة انتقال المشترى لبرج الجوزاء، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

توقعات صادمة بشأن ظاهرة فلكية:

خبيرة الفلك، قالت إنّ حركة انتقال المشترى في كوكب الجوزاء، تضعفه وتسبب له العديد من المفاجآت الصادمة والتغييرات على الصعيد الدولي: «المشترى يضعف في برج الجوزاء وده ملوش علاقة بتوقعات الأبراج، لكن له تأثيراته العامة أو الدولية وللأسف له جانب سلبي على بعض الجوانب وإيجابي لجوانب تانية، المشتري هو الكوكب الحاكم للدين والعقيدة والسفر والتعليم العالي، والجانب السلبي ليه بيزيد التطرف أو العكس التمرد على المعتقدات الغريبة».

قوانين العالم تتغير:

انتقال المشترى لبرج الجوزاء يسبب يغير قوانين أو دساتير لبعض الدول، وبحسب رحاب منعيم، قد يتبدل النظام التعليمي في بعض الدول، مع زيادة المصروفات التعليمية، أو تحويل بعض مراحل التعليم من مجانية إلى خاصة

«منيعم» قالت أيضًا إنّ الأيام المقبلة قد تشهد انتشار أوبئة الجهاز التنفسي والجلد: «وممكن نشوف موجة تانية قوية لكورونا، لكن في النص التاني من 2024 بيكون في توسع في مشاريع النقل، ووسائل المواصلات، وتسهيل السفر والهجرة ببعض الدول، ربما ببعض الفترات يحصل مشكلات بحركة السفر أو تتعطل بين دول لأسباب مختلفة بتزيد بعض الحوادث».