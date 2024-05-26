طبيب يقدم الكشف مجانا للمحتاجين صدقة على روح والده: «عزيزي المريض لا تخجل»

في منطقة النزهة، انتشرت «روشتة» طبيب عظام قرر وفاء جزءًا من دين والده عليه، وأطلق مبادرة للكشف المجاني كصدقة جارية على روحه، عسى أن تجعله دعوات المرضى فخورًا بالبذرة التي زرعها في الحياة فأثمرت خيرًا ينفع الناس.

رسالة مؤثرة على روشتة الكشف

«عزيزي المريض.. إذا كنت لا تملك ثمن الكشف فلا تخجل أن تطلبه مجانًا»، كلمات كتبها الطبيب على «الروشتة» وسرعان ما انتشرت عبر منصات التواصل، لتنهال الدعوات للطبيب بالخير والدعاء لوالده بالرحمة.

لم يكن فراق الأب عاديًا، فهو المعلم الأول صاحب الفضل على «حازم» طبيب العظام، الذي انتشرت «روشتته» الإنسانية في الساعات الماضية، وكتب بخط منمق رسالة دعم للمرضى المحتاجين: «هذا واجبي ومن حقك، وإن كنت تحتاج إلى مساعدة أو عملية جراحية فبإمكاني المساعدة عن طريق عملها في مستشفى حكومي بقرار نفقة الدولة».

واختتم الدكتور محمد حازم رسالته على «الروشتة» بوضع الأرقام التي يمكن للمرضى التواصل معه من خلالها: «يرجى التواصل من خلال الأرقام الموجودة، حفاظًا على حياء المريض وخصوصيته.. صدقة جارية على روح المرحوم الدكتور حازم عبد الوهاب والدي العزيز ومعلمي الغالي».

تفاعل واسع على مبادرة طبيب العظام

تداول رواد مواقع التواصل رسالة الدكتور محمد حازم، فيما تعددت التعليقات وردود الفعل على صدقته الجارية، فكتب أحد المتابعين: «جزاك الله خير الدنيا والأخرة دكتور محمد حازم، ربنا يجعله في ميزان حسنات والدك، الله يرحمه»، ودون آخر: «ده ثواب عظيم، نرجو من يعرف أحد غير قادر ماديًا على الكشف، أو من يحتاج إلى عمليه جراحية، فالدكتور يتكفل بها في سبيل الدعاء وصدقه لوالده، وكله عند الله سبحانه وتعالى، وشكرًا جزيلًا وبالتوفيق إن شاء الله».