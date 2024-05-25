«كمامة وسوائل كثيرة».. روشتة وقاية الحجاج من الأمراض المعدية

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن عدد من نصائح للوقاية من الأمراض المعدية خلال أداء مناسك الحج، موضحًا أنه من الممكن أن تنتشر العدوى التنفسية في التجمعات، لذلك لابد من الحفاظ على الإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروسات لاسيما بين أصحاب الأمراض المزمنة.

روشتة لوقاية الحجاج من الأمراض المعدية

وشدد «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم الحصول على الأدوية بانتظام، واصطحاب أجهزة قياس السكر والضغط، إضافة إلى الابتعاد عن الأغذية التي تحتوي نسبة من الدسم، وزيادة شرب المياه والسوائل والعصائر، كما يجب على مرضى الحساسية الصدرية الحصول على الأدوية للوقاية من الأمراض؛ لأنهم معرضون للدخول في أزمات صدرية.

وتابع: «من يعاني من حساسية الجلد الابتعاد عن أشعة الشمس والاعتماد بشكل كبير على دهان واق شمسي للوجه واليدين»، مناشدا الحاج بشرب المياه والعصائر التي تحتوي على فيتامين «سي» بشكل كبير، وارتداء ملابس قطنية بيضاء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.