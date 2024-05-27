كل ما تريد معرفته عن بطاقة نسك للحجاج 2024

صرحت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضرورة حمل جميع المواطنين الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية بطاقة نسك للحجاج 2024، وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان تسهيل الخدمات في جميع محطات الرحلة.

بطاقة نسك للحجاج

تثير العديد من التساؤلات والبحثات بين المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة نسك للحجاج 2024، وتُعتبر بطاقة النسك بطاقة تعريفية معتمدة تُمكن الحاج من دخول المملكة وتحتوي على معلومات شخصية تساعد في تقديم المساعدة بكفاءة عالية، تضمن البطاقة سمات أمنية مميزة لتحديد الحجاج النظاميين وتحمل شهادة إتمام الحج.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن بطاقة نسك للحجاج الذكية التي ستكون متاحة في نسختين: نسخة ورقية يحملها الحاج معه، ونسخة رقمية يمكن الوصول إليها عبر مسح الرمز الموجود عليها باستخدام الكاميرا.

وأوضحت الوزارة عن خدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في عدة دول، حيث أكدت أن القدوم لأداء فريضة الحج يتطلب الحصول على تأشيرة حج من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني للحصول على بطاقة «نسك» للحج 2024.

تسجيل على بطاقة نسك للحجاج

لإتمام عملية التسجيل على بطاقة نسك للحجاج 2024، يجب توفير الوثائق التالية:

1. صورة حديثة من جواز السفر.

2. صورة شخصية حديثة.

3. صورة من تذكرة الطيران تحتوي على تفاصيل الذهاب والعودة.

4. إثبات حجز الإقامة.